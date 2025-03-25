Türkiye'de Orta Koridor Demiryolu Projeleri İçin İhale İlanı Yayınlandı

İhaleye Çıkıldı: Orta Koridor Demiryolu Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ulusal demir yolu ağını güçlendirmek amacıyla, Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi için genel bir ihale ilanı yayınladı. Bu projede, İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 246 milyon 400 bin avro finansman ile maliyetlerin karşılanacağı bildirildi.

Projeyle Amaçlanan Hedefler

Projeyle birlikte, Türkiye'de güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kurulması hedefleniyor. Aynı zamanda, Sivas'ın Divriği ilçesi ile Gürcistan sınırı arasındaki Orta Koridor'da lojistik verimliliğin artırılması ve demir yolunun dayanıklılığına katkı sağlanması planlanıyor.

Tedarik Süreci ve İhaleler

Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilan doğrultusunda, İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariki, ilgili mal, yapım işleri ve hizmetlerin alımında uluslararası rekabetçi ihale (ICB) şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Sözleşmelere yönelik özel duyurular, bankanın resmi internet sitesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın erişime açık adresinde de yer alacak.

Uygun Firmalar Başvuruda Bulunabilir

İlgili projeye katkıda bulunmak isteyen firmalar ve bireyler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirler.