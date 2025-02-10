Türkiye'de Sağlıkta Yenilikler ve Küresel İş Fırsatları Yükseliyor

Sağlık Bakanlığı, 81 İlde Acil Müdahale Ekipleri Kuruyor

Sağlık Bakanlığı, afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi acil durumlar için 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri oluşturma kararı aldı. Bu ekipler, halk sağlığı uzmanı, epidemiyolog, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve psikologdan oluşacak.

Yapay Zeka Sağlık Sektöründe Büyüyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin sağlıkta kullanacağı yapay zeka uygulamalarının 2030 itibarıyla küresel pazar büyüklüğünün 200 milyar doları geçeceğini açıkladı.

Asya-Pasifik ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Asya-Pasifik ülkeleriyle ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artırma hedefi doğrultusunda önemli forumlar düzenleyecek. 11 Şubat’ta Malezya, 12 Şubat’ta Endonezya, 13 Şubat’ta Pakistan’da iş forumları gerçekleştirilecek.

.tr Alan Adları Rekor Kırıyor

.tr alan adı sayısı 1.3 milyona yaklaştı. 981 bin 821 ile com.tr uzantılı siteler en büyük paya sahip.

Türkiye'nin İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracat, geçen yıl 34.2 milyar dolarla rekor kırdı. En çok ihracat 13 milyar dolarla Irak’a gerçekleştirildi.

Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye Büyük Yatırım

Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki şirketlere 1.5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu, fonun Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım olarak kaydedildi.

Uluslararası Hukukçular Trump’ın Planını Eleştirdi

Ohio Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü John Quigley, Trump'ın Gazze'yi devralma planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

BM, Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşünü Raporladı

BM Mülteciler Komiserliği Küresel İletişim Başkanı Watson, Suriye’ye geri dönen mültecilerin sayısının 250 bini geçtiğini ifade etti.

Türk Bilim Kadını İtalya’da Deprem Çalışmaları Yapıyor

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Aybige Akıncı, deprem tehlikelerine karşı harita çalışmaları yürütüyor.

Sosyal Medyada Tütün İçerikleri İzlenecek

Yeşilay'ın desteklediği projeyle, sosyal medyada tütün ürünlerini özendiren içerikler, yapay zeka destekli yazılım ile izlenebilecek.

Emniyet Müdürü ve Müteahhit Hakkında İfadeler Açıklandı

Bir emniyet müdürünün, suç örgütü üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. Şüphelerin açığa kavuşturulması için ifadeler değerlendiriliyor.

Geleneksel Sporlar İçin Farkındalık Çalışması

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, geleneksel sporlarla kültürel değerlerin korunmasına yönelik mücadele veriyor.

Avrupa'nın En İyi Okçuları Türkiye'de Buluşacak

2025 Salon Avrupa Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılacağını açıkladı.