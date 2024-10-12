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Türkiye'de Yaz Yağışlarında Belirgin Azalma

Yaz mevsiminde Türkiye'de yağışlar, geçmiş yıllara göre %9 azaldı ve Marmara Bölgesi en fazla etkilenen bölge oldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:02
Türkiye'de Yaz Yağışlarında Belirgin Azalma

Türkiye'de Yaz Yağışları Yüzde 9 Azaldı

HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de yaz mevsiminde, uzun yıllar ortalamasına göre yağış miktarının %9 oranında azaldığı tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ülke genelindeki uzun yıllar yaz yağış ortalaması 64 milimetreyi bulurken, bu yaz sadece 58,4 milimetre yağış düştü. Geçen yıl ise bu rakam 82,9 milimetre olarak ölçülmüştü.

Marmara Bölgesi En Fazla Etkilenen Bölge

Bu çerçevede, yaz yağışlarının %30 oranında azaldığı gözlemlenirken, özellikle Marmara Bölgesi %66’lık bir azalma ile en çok etkilenen bölge oldu. Bu bölgede son 21 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

Diğer Bölgelerdeki Durum

Ayrıca Ege ve Karadeniz bölgelerinde son yılların en düşük yaz yağışları ölçüldü. Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerde yağış miktarının %80'den fazla azaldığı belirlendi. Öte yandan, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaz yağışlarında artış gözlemlendi.

İl Bazında Yağış Durumu

İl geneli yağış autolarında ise Rize 398 milimetre ile en fazla yağış alan il olurken, Şanlıurfa 3.6 milimetre ile en az yağış alan il olarak kaydedildi. Edirne’deki yağışlar son 59 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2024 Yaz Mevsimi Beklentileri

2024 yaz mevsiminde yağışların bölgelere dağılımı ise şu şekilde olacak:

Bölge 2024 Yaz Mevsimi (mm) Normal (mm) 2023 Yaz Mevsimi (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Marmara 28,6 67,5 66 azalma 58 azalma
Ege 34,6 47,7 82,4 azalma 58 azalma
Akdeniz 41 37,3 58,2 artma 30 azalma
İç Anadolu 54,1 78,3 45 azalma 35 azalma
Karadeniz 125 132,6 79,4 azalma 30 azalma
Doğu Anadolu 66,1 55,5 58,4 artma 13 artma
Güneydoğu Anadolu 5,5 11,8 5,4 azalma Normali civarında

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