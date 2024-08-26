Türkiye'de Yeni Müfredat: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yelkenci, Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12. sınıfa kadar bir program yapıldığını vurguladı.

Yeni Müfredatın Temel Özellikleri

Yeni müfredat doğrultusunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin öğretilmesinde bütüncül bir yaklaşım benimsendi. Yelkenci, "(Yeni müfredat) Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12. sınıfta işlendi." dedi.

İhtiyaç Analizi ve Uygulamalar

Bakan Yardımcısı Yelkenci, müfredatın hazırlanması sürecinde 17 bin öğrenci ve öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda eğitime yönelik ihtiyaçların belirlendiğini ifade etti. Bu analizler sonucunda, daha fazla beceri temelli eğitime ihtiyaç duyulduğu ortaya kondu.

Kapsayıcı Eğitim Stratejisi

Yelkenci, "Biz, becerileri bize özgü şekilde ele aldık ve yapılandırdık. Üst düzey düşünme becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal duygusal öğrenme becerileri gibi beceri çerçevelerini kendimize uygun hale getirdik." şeklinde konuştu.

Ülkemizin Geleceği İçin Önemli Bir Adım

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, milli ve çağdaş niteliklerle hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, bu modelin ülkemizin geleceğini şekillendireceğine inandığını belirtti.

Yeniliklere Açık Olmalıyız

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ise eğitimde sürekli iyileştirmeye ve yeniliklere açık olunması gerektiğini vurgulayarak, bireysel yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyan bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Toplantı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında genel bilgilendirme sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

Ankara'da, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tarafından "Özel Okullar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı" TOBB ETÜ'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Ankara'da, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tarafından "Özel Okullar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı" TOBB ETÜ'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Ankara'da, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tarafından "Özel Okullar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı" TOBB ETÜ'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci toplantıya katılarak konuşma yaptı.