Türkiye'de Yenilikler ve Gelişmeler: 27 Ocak 2025 Gündemi

Gençlere Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesi Bu Yıl Devreye Alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya erişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız" ifadelerini kullanan Uraloğlu, ulusal siber olaylara müdahale merkezindeki bazı görevlerin Siber Güvenlik Başkanlığına devredileceğini de açıkladı.

2024'te En Fazla Doğum İstanbul'da, En Az Doğum Tunceli'de Gerçekleşti

Türkiye'de geçen yıl 937 bin 369 bebek doğarak nüfus kütüklerine tescil edilirken, en fazla doğum İstanbul'da 149 bin 889 ile gerçekleşti. Tunceli ise yalnızca 267 doğumla en düşük rakamı gördü. Ülke genelinde en popüler kız isimleri arasında Zümra, Elif ve Lina yer alırken, erkek isimleri arasında Kerem ve Ömer öne çıktı.

Kınalıada'daki Müsilaj Durumu Uzmanlar Tarafından Değerlendirildi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Kınalıada'daki oluşumun genç evrelerde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Meriç Albay ise yüksek organik yük ve uygun sıcaklık ortamının müsilajın yayılımını tetiklediğini vurguladı.

Türkiye'nin İlk Yerli Uçağının Gökyüzüyle Buluşmasının Üzerine Bir Asır Geçti

Tayyareci Vecihi Hürkuş'un 29 yaşında imal ettiği "Vecihi K-6" uçağı, ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te gerçekleştirdi ve Türk sivil havacılığı için önemli bir dönüm noktası oldu.

ODTÜ'de Alternatif Protein Projeleri ile Sürdürülebilir Gıda Çalışmaları

ODTÜ, Avrupa Komisyonu'na başvurusu yapılan APRISE projesiyle Türkiye'de bitkilerden elde edilen alternatif proteinler üzerine araştırmanı hızlandıracak.

BM'ye Göre Esed Rejimi Suç Delillerini Yok Ediyor

BM'nin Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması Başkanı Robert Petit, Esed rejiminin suç delillerini yok etme çabalarını gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Musul'daki İlişkileri Geliştirilmeye Çalışılıyor

Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Musul ve Telafer'in uluslararası ticarette önemli merkezler haline geleceğini belirtti.

Yangın Tüpü Satıcılarından Fahiş Fiyat Uygulama İhbarı

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, fahiş fiyat uygulamalarını ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Türk Hava Kurumu Sigorta Şirketini Halka Açıyor

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde halka açılacağını duyurdu.

Esnaf ve Sanatkar İhracat Atağına Kalktı

Türkiye'de esnaf ve sanatkarların ihracat işlem sayısı geçen yıl 1 milyon 140 bin 85'e çıkarak büyük bir artış gösterdi.

Libya'nın Enerji Dönüşümünde Türkiye'nin Rolü Artıyor

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı, Türk şirketleriyle yatırım görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Uzmanlar Fed Faiz İndirimleri İçin Bekleyebilir

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Fed'in faiz indirimleri için uzun süre bekleyebileceğini açıkladı.

Çin'in Ucuz Yapay Zekası Büyük İhtiyaçları Karşılayabilir

Çin'in DeepSeek yapay zeka modeli, büyük teknoloji şirketlerini tedirgin ediyor. Modelin geliştirilmesi için harcanan maliyet diğer şirketlerin on katını buluyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki İhtimalleri

Üç büyük takım, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için kritik maçlarına çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Rol Model Olmak İstiyor

Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluklarının yanı sıra karakteriyle gençlere örnek olmak istediğini belirtti.