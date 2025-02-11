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Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!

ODTÜ URAP sıralamasında Türkiye'den 11 üniversite, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldı, Hacettepe Üniversitesi en iyi dereceyi yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:05
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!

ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasını açıkladı ve bu kapsamda Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de yer aldı.

URAP, bu dünya sıralamasını belirlemek için makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası işbirliği, toplam atıf etkisi ve toplam yayın etkisi gibi 6 akademik üretkenlik gösterge kullanarak gerçekleştirdi. Etki değeri en düşük olan son %25'lik dilime giren dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı.

Bu sıralamada, Türkiye'den Hacettepe Üniversitesi 573'üncü sırada yer alarak en iyi dereceyi yaptı. Diğer üniversitelerin sıralamalardaki yerleri ise şöyle:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi: 712'nci
  • Ankara Üniversitesi: 760'ıncı
  • İstanbul Üniversitesi: 813'üncü
  • Koç Üniversitesi: 862'nci
  • ODTÜ: 881'inci
  • Gazi Üniversitesi: 886'ncı
  • Ege Üniversitesi: 903'üncü
  • Atatürk Üniversitesi: 921'inci
  • Yakın Doğu Üniversitesi: 977'nci
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 985'inci

Bunun yanı sıra, Türkiye'den 1001-1500 bandında 18 üniversite, 1501-2000 bandında 26 üniversite, 2001-2500 bandında 37 üniversite, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite listede yer aldı. Toplamda, Türkiye'den 126 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında yer alıyor.

Dünya Sıralamasında Üst Sıralar

ODTÜ URAP'ın sıralamasına göre, Harvard Üniversitesi bir kez daha "dünyanın en iyi üniversitesi" unvanını kazandı. Fransa'nın Paris Cite Üniversitesi ikinci, Kanada'nın Toronto Üniversitesi ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dünya sıralamasında ilk 10'da bulunan diğer üniversiteler şu şekilde sıralandı:

  • 4. College London Üniversitesi (İngiltere)
  • 5. Zhejiang Üniversitesi (Çin)
  • 6. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (Çin)
  • 7. Tsinghua Üniversitesi (Çin)
  • 8. Oxford Üniversitesi (İngiltere)
  • 9. Stanford Üniversitesi (ABD)
  • 10. Peking Üniversitesi (Çin)

Bu sıralamada, Çin ilk 10'da 4 üniversitesi ile en çok üniversitesi bulunan ülke konumunda. İki üniversite ile ABD ve İngiltere, birer üniversite ile Fransa ve Kanada sıralamada yer aldı.

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