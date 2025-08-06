Türkiye'den Gazze'ye Destek: Küresel Kararlılık Filosu Yola Çıkıyor

Türkiye'deki Aktivistler, Gazze'ye Yol Alan Küresel Kararlılık Filosu'na Destek Verecek

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla, İspanya ve Tunus'dan deniz yoluyla yola çıkacak olan filoya destek vermek için harekete geçti. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, İsrail'in jenerik yardımlar üzerindeki kısıtlamalarını aşmak ve Gazze halkının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla bu misyona katılmayı hedefliyor.

Filo Görev ve Amaçları

Ümmet Hareketi Derneği genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu sözcüsü Hüseyin Durmaz, filonun amacının Gazze’ye insani yardımları ulaştırmak, Filistin meselesini uluslararası gündeme taşımak ve İsrail’in sistematik soykırımını görünür kılmak olduğunu belirtti. Durmaz, "Türkiye'den farklı kesimlerden gönüllülerin bu misyona katılması için hazırlıklarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Küresel Destek ve Organizasyon

Durmaz, filonun hazırlıklarının yalnızca yerel çabalarla sınırlı kalmadığını, dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle küresel bir dayanışma ağına dönüştüğünü vurguladı. Avrupa, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap coğrafyasından 40'tan fazla ülkenin bu oluşumda yer aldığını ifade etti.

Barışçıl Misyon ve Taşınacak Yardımlar

Hüseyin Durmaz, "Tamamen barışçıl ve şiddetsiz olan bu misyon çerçevesinde gemiler, beslenme paketleri, bebek maması, medikal malzeme ve temel insani ihtiyaçlara yönelik acil yardım malzemelerini taşıyacaktır." dedi. Ayrıca, organizasyonun bağımsız, sivil karakterinin ve çok uluslu ortak aklın bir ürünü olduğunu da belirtti.

Küresel Dayanışmanın Önemi

Bu çaba, küresel halk hareketlerinin ivmesini sürdürerek Gazze ablukasını fiilen kırmayı ve halklar arası dayanışmayı yükseltmeyi amaçlıyor. Durmaz, bu misyonun, barışçıl bir yaklaşım sergileyerek insanlığa karşı olan sorumlulukları yerine getirme yolunda önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ve açlığa sebep olan ablukasını kırmak amacıyla İspanya ve Tunus'tan Gazze Şeridi kıyılarına doğru yola çıkmaya hazırlanan Küresel Kararlılık Filosu'na destek verecek. Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu, Ümmet Hareketi Derneği genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ve açlığa sebep olan ablukasını kırmak amacıyla İspanya ve Tunus'tan Gazze Şeridi kıyılarına doğru yola çıkmaya hazırlanan Küresel Kararlılık Filosu'na destek verecek. Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu, Ümmet Hareketi Derneği genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.