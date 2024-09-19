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Türkiye'den Global Öneme Sahip Gelişmeler

Türkiye'nin dijital güvenlikten gastronomi turizmine kadar çeşitli alanlardaki önemli gelişmeleri ve uzman görüşlerini özetliyoruz.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:42
Türkiye'den Global Öneme Sahip Gelişmeler

Türkiye'nin Siber Güvenliği Artıyor

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), dijital tehditlere karşı 7/24 teyakkuz halindedir. Merkezi, anlık olarak 17 milyon IP adresini sürekli tarayarak zararlı içerikleri bertaraf etmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, yerli ve milli projelerin katkısıyla sağlanmaktadır.

ULAK Haberleşme'nin Uluslararası Vizyonu

ULAK Haberleşme yetkilileri, Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'nde dijitalleşme ve 5G çözümleri üzerine işbirlikleri hakkında bilgi verdiler. Akıllı şehirler ve dijital dönüşüm konularında sektördeki ileri teknolojileri paylaştılar.

Lübnan'daki Olaylar ve Hukuksal Değerlendirme

Dr. Luigi Daniele, Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtirken, Dr. Heidi Matthews sivil nüfus üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

AZAT Dron Projesi Hizmete Hazır

Yerli FPV kamikaze dronu AZAT, başarılı saha testleriyle dikkat çekiyor. Bu proje, Türk savunma sanayisine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarımda Yeni Stratejiler

Hollanda, tarım ürünleri ihracatında önemli bir artış yaşadı. Ülkenin tarımı, ekonomik büyüme ile sürdürülebilirlik kavramları geliştirmekte.

Gastronomi Turizmi ve Hedefler

Gastronomi Turizmi Derneği, Türkiye'nin gastronomi turizmindeki hedefinin yıl sonunda 18 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İnşaat Sektöründe Büyüme

İnşaat firmalarının satışları 2023 yılında önemli bir ivme göstererek 2 trilyon lirayı aştı.

Yapay Zeka ve Meslekler

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İşitme Cihazları ve Kullanıcıların Deneyimi

Mehmet Emin Ağaç, estetik açıdan modern işitme cihazlarının nasıl bir fark yarattığını anlattı.

Futbol Derbisi Öncesi Canlı Analiz

Ali Koç ve Dursun Özbek'in derbi kayıtları ve kalecilerin performansları dikkatle izleniyor.

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