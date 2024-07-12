Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert tepki: "Saygısızlık, yalan ve iftira"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalarına" devam ettiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermesi ve kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.



TÜRKİYE'DEN KATZ'A SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen açıklamada, Katz'ın söylemlerinin "saygısızlık, yalan ve iftiradan" ibaret olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermesi gerektiği belirtildi. "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir." ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, bu tarz beyanların bölgedeki gerçek gündemi değiştirmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada, "İsrail'in bu tür açıklamalarla dikkatleri başka yöne çekme çabaları başarısız olacaktır. Bölgedeki gerçek gündem, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüdür ve bu zulüm son bulmalıdır." denildi.



TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ SÜRECEK

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı. Türkiye'nin, Filistin halkının yanında durduğu ve onların haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceği belirtildi. "Türkiye, Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir. Filistin halkının haklarının korunması ve adaletin sağlanması için mücadelemiz devam edecektir." denildi.

KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve hakaret içeren paylaşımına tepkiler büyüyor. Türkiye'den gelen sert tepkinin yanı sıra, uluslararası kamuoyunda da Katz'ın açıklamalarına yönelik eleştiriler artıyor. Birçok insan hakları savunucusu ve sivil toplum kuruluşu, Katz'ın söylemlerini kınadı ve bu tür ifadelerin barışa zarar verdiğini belirtti.

Katz'ın açıklamalarına uluslararası kamuoyundan da tepki geldi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve çeşitli insan hakları örgütleri, İsrail'in Gazze'deki politikalarını eleştirerek, barış ve istikrarın sağlanması için İsrail'in saldırgan tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurguladı. "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırgan politikaları, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engellerden biridir. İsrail, uluslararası hukuka uymalı ve Filistin halkının haklarını tanımalıdır." ifadeleri kullanıldı.



BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÇAĞRI

Açıklamada, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için İsrail'in politikalarını değiştirmesi gerektiği belirtildi. "Bölgede kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in saldırgan politikalarından vazgeçmesi ve Filistin halkının haklarını tanıması gerekmektedir. İsrail'in bu yönde adımlar atması, bölgedeki huzursuzluk ve istikrarsızlığı sona erdirecektir." denildi.

Türkiye'nin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a yönelik sert tepkisi, bölgede barış ve adaletin sağlanması için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Türkiye'nin Filistin davasına olan desteği ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı duruşu, uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. Bölgedeki huzursuzluk ve istikrarsızlığın sona ermesi için İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne son vermesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.