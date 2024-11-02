Türkiye'den Sırbistan'a Taziye Mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Taziyesi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu meydana gelen trajik olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Can Kaybı ve Üzüntü

Yayınlanan açıklamada, Novi Sad'daki istasyon çatısının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü duyulduğu ifade edilerek, Sırbistan halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Ölü Sayısı

Bu üzücü olay sonucunda enkaz altında kalan 14 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, bu trajedi karşısında Sırbistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.