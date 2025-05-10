Türkiye'den Sudan'a Yangın Söndürme Desteği

Türkiye, Sudan'ın geçici başkenti Port Sudan'da 5 Mayıs'ta yakıt depolarının hedef alınmasıyla başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği sağlıyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların başladığı andan itibaren Sudanlı makamlarla iletişimde olduklarını ve talep üzerine gerekli yangın söndürme malzemeleri ve ekipmanları hazırladıklarını aktararak, bu malzemelerin yakında Port Sudan'a ulaşacağını ifade etti.

Büyükelçi, yangın söndürme köpüğü, hortumlar, yangın söndürme kıyafetleri ve gaz maskeleri gibi malzemelerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığını belirtti.

Yıldız, Türkiye'nin ve Türk halkının yangınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yangınlar adeta Türkiye'nin bir şehrinde olmuş gibi aynı hassasiyetle ve süratle bu malzemeleri sağladık. Her zaman olduğu gibi Sudan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından 5 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Port Sudan'daki stratejik yakıt depolarına yönelik bir terörist saldırı gerçekleştiği bilgisi verilirken, saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Türkiye, Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da 5 Mayıs'ta yakıt depolarının hedef alınması sonucu başlayan ve hala söndürülemeyen yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği gönderiyor.

Türkiye, Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da 5 Mayıs'ta yakıt depolarının hedef alınması sonucu başlayan ve hala söndürülemeyen yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği gönderiyor.