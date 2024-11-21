Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Hava Saldırısına Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan Beyt Lahya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bu saldırının sonucu olarak çoğu çocuk ve kadın olan onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesi korkunç bir insanlık dramı olarak nitelendirildi.

Olayın ardından uluslararası toplumun, insani dramların önüne geçmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.