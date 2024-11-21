DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,4 -0,16%
ALTIN
2.955,53 -0,7%
BITCOIN
3.365.958,37 -3,6%

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Hava Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği hava saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:15
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Hava Saldırısına Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan Beyt Lahya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bu saldırının sonucu olarak çoğu çocuk ve kadın olan onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesi korkunç bir insanlık dramı olarak nitelendirildi.

Olayın ardından uluslararası toplumun, insani dramların önüne geçmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit
2
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Özbekistan'da 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı Başladı
4
İsrail'in Sur'daki Saldırılarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzurum'da Yediuyur Yavrusu Şırıngayla Besleniyor
6
İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı
7
Gümüşhane'de İstinad Duvarına Çarpan Tır Sürücüsü Yaralandı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar