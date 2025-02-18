Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yarıyıl Kampları 1774 Öğrenciyle Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yarıyıl Kampları Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 2025 Yarıyıl Kampları, 12 ilde toplam 1774 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Bu kamplar, vakfın burs desteği sağladığı öğrenciler için gerçekleştirildi ve büyük bir başarı ile sona erdi.

Farklı Eğitim Programları ile Öğrencilere Destek

Kamplarda, yurt dışından Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler bir araya gelerek, mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler aldılar. 1774 burslu öğrenci, İlahiyat Akademisi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP) ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri gibi çeşitli programlarda yer aldı.

Kamplar, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Kayseri ve Sivas gibi toplam 12 ilde 21 farklı merkezde gerçekleştirildi. 18 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona eren gün yüzü eğitim ve çevrim içi kamp sırasında öğrencilere yönelik mesleki ve akademik eğitimler, kişisel gelişim seminerleri, konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Kamplarda, öğrencilerin sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, şehir gezileri ve sportif faaliyetler de organize edildi. Böylece öğrencilerin sosyal becerileri geliştirilerek, zengin bir eğitim deneyimi sunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 12 ilde 21 farklı merkezdeki 2025 Yarıyıl Kampları, 1774 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlahiyat Akademisi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP) ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerindeki 1774 burslu öğrencinin katıldığı kamplar, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Kayseri ve Sivas'ta yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 12 ilde 21 farklı merkezdeki 2025 Yarıyıl Kampları, 1774 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlahiyat Akademisi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP) ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerindeki 1774 burslu öğrencinin katıldığı kamplar, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Kayseri ve Sivas'ta yapıldı.