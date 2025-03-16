Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te 450 Kişilik İftar Programı Düzenledi

TDV, Kerkük'te 450 kişilik iftar etkinliğiyle Ramazan coşkusunu paylaştı ve ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:29
Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te 450 Kişilik İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 Ramazan programı kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde 450 kişilik toplu iftar etkinliği gerçekleştirdi. TDV gönüllüsü Cafer Tayyar Erdoğdu, düzenledikleri bu etkinlikle Ramazan'ın sevincini ve coşkusunu Kerküklülerle paylaşmak istediklerini belirtti.

"Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" Teması

Erdoğdu, TDV'nin “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” temasıyla 2025 yılında yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 81 ülke ile 437 bölgede yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda Kerkük'te düzenlenen iftarın, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği desteğiyle hayata geçirildiğini aktaran Erdoğdu, bu yardımların Kerkük'tekilere ulaştırılması konusunda derneğe teşekkür etti.

İftar programına katılan Sümeyya Ahmed, bu tür organizasyonların kendilerine verdiği mutluluğu dile getirerek, TDV'ye teşekkürlerini iletti. Çocuklarıyla birlikte programa katıldığını belirten Ahmed, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

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