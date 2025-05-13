Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Evlilik Okulu Programı Tamamlandı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezi, büyük ilgi gören "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programını başarıyla tamamladı. Program, TDV'nin konferans salonunda Prof. Dr. Halis Aydemir'in "Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık" dersiyle başlayıp, Psikolog Müjde Yahşi'nin "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" semineriyle sona erdi.
Programın Detayları ve Amaçları
Beş hafta süren bu programda, her hafta bir uzmanın aile konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştığı seminerler düzenlendi. Aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında ele alındı. Kapanış konuşmasını yapan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, aile ile ilgili temel 5 konuyu değerlendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını duyurdu.
Kahyaoğlu, ailenin yalnızca bireyleri değil, toplumun da istikametini belirleyen temel yapı taşı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, evlilikte önemli olanın, çiftlerin hayırlı bir yaşamın ardından birlikte cennete ulaşmayı hedefleyen bir yol izlemeleri gerektiğini belirterek, " Türkiye genelinde Babalık Okulu ve Evlilik Öncesi Okulu gibi benzer programların da yapıldığını" ifade etti. Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi ve çekilişle Zehra ve Mustafa Gümüş çiftine umre hediyesi takdim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı tamamlandı. Programın kapanışında TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu konuşma yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı tamamlandı. Programın kapanışında TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu konuşma yaptı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın Mesajı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, evlilikte önemli olanın, çiftlerin hayırlı bir yaşamın ardından birlikte cennete ulaşmayı hedefleyen bir yol izlemeleri gerektiğini belirterek, " Türkiye genelinde Babalık Okulu ve Evlilik Öncesi Okulu gibi benzer programların da yapıldığını" ifade etti.
Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi ve çekilişle Zehra ve Mustafa Gümüş çiftine umre hediyesi takdim edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı tamamlandı. Programın kapanışında TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu konuşma yaptı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı tamamlandı. Programın kapanışında TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu konuşma yaptı.