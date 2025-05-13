Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Evlilik Okulu Programı Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezi, büyük ilgi gören "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programını başarıyla tamamladı. Program, TDV'nin konferans salonunda Prof. Dr. Halis Aydemir'in "Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık" dersiyle başlayıp, Psikolog Müjde Yahşi'nin "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" semineriyle sona erdi.

Programın Detayları ve Amaçları

Beş hafta süren bu programda, her hafta bir uzmanın aile konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştığı seminerler düzenlendi. Aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında ele alındı. Kapanış konuşmasını yapan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, aile ile ilgili temel 5 konuyu değerlendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını duyurdu.