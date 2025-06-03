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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kabil Büyükelçiliği'ne Ziyaret

TDV heyeti, Kabil Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek elçilik çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:29
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kabil Büyükelçiliği'ne Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kabil Büyükelçiliği'ne Ziyaret

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu çerçevesinde, Afganistan’da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

TDV heyetini kabul eden Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elçiliklerinin Afganistan'daki faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de yer aldı.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı...

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ı (sol 4) ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir (sol 3) de yer aldı.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı...

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ı (sol 4) ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir (sol 3) de yer aldı.

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