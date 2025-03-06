Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da İftar Verdi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi. Yerel kurumlarla işbirliği içinde düzenlenen etkinlikte, 500 kişi bir araya geldi.
Birlikte Oruç Açtılar
İftar programı, ezanın okunmasıyla başladı. TDV ekip sorumlususu Hüseyin Örs ve beraberindeki üç görevli, Pakistanlılarla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.
Teşekkür ve Ödüller
İftar öncesi konuşan Örs, dostane bir ortamda iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yardımlarının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere plaket takdim edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.