Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

TDV, Karaçi'de yerel kurumlarla işbirliğiyle 500 kişilik iftar programı düzenledi. Katılımcılar birlikte oruç açtı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:46
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da İftar Verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi. Yerel kurumlarla işbirliği içinde düzenlenen etkinlikte, 500 kişi bir araya geldi.

Birlikte Oruç Açtılar

İftar programı, ezanın okunmasıyla başladı. TDV ekip sorumlususu Hüseyin Örs ve beraberindeki üç görevli, Pakistanlılarla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Teşekkür ve Ödüller

İftar öncesi konuşan Örs, dostane bir ortamda iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yardımlarının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere plaket takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
4
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı