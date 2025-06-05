Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'daki 20 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da Kurban Dağıtımına Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası çerçevesinde Togo'da 20 bin aileye kurban eti ulaştırmak için hazırlıklara başladı. Yapılan bağışlarla kesilecek 2 bin 100 kurban, Togo'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bağışlarla Ulaşan Müslüman Kardeşler

İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan ekibi, 12 görevli ve 5 gönüllü oluşturuyor. Ekip, Togo'nun başkenti Lome başta olmak üzere, Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde kesim işlemlerini gerçekleştirecek.

Dini Hassasiyetlerle Yapılan Kesimler

TDV Togo ekip sorumlusu Alparslan Yılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, bağışçıların emanet ettiği kesimlerin dini kurallara uyularak veteriner hekim gözetiminde yapılacağını belirtti. Yılmaz, aynı zamanda bu yıl Türkiye’nin 81 ilinde ve yaklaşık 80 ülkede kurban kesimlerine devam edeceklerini kaydetti.

Hedef: 20 Bin Ailenin Sofrasında Bayram Sevinci

Yılmaz, “Kurbanları, vakıf görevlileri ve gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Dağıtımlar sonucunda yaklaşık 20 bin ailenin kurban bereketinden faydalanması hedefleniyor.” şeklinde konuştu. Bu yıl Togo'daki kesimlerin tüm dini esaslara uygun olarak gerçekleştirileceği ve bağışçılar sayesinde bayram sevincinin paylaşılacağı ifade edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da bağış yoluyla 2 bin 100 kurban keserek 20 bin aileye kurban eti dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da bağış yoluyla 2 bin 100 kurban keserek 20 bin aileye kurban eti dağıtacak.