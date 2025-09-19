Türkiye-Endonezya Turizmi: Büyükelçi Talip Küçükcan Wardhana ile Görüştü

Görüşmenin öne çıkan başlıkları

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Turizm Bakanı Widiyanti Putri Wardhana ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihsel bağlar ve ortak kültürel değerlerin turizm sektörüne katkılarını değerlendirdi.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasında var olan diplomatik ilişkilerin ve kültürel işbirliğinin turizme yansımaları ele alındı.

Wardhana: Tarihsel bağlar ve sağlık-helal turizm

Bakan Wardhana, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin 16'ıncı yüzyıla kadar uzandığını vurguladı ve Osmanlı İmparatorluğunun bugünkü Batavyada 1880'lerde başkonsolosluk açtığına dikkat çekti. Wardhana, iki ülkenin BM, İİT, MIKTA ve D8 gibi platformlarda yakın işbirliği içinde olduğuna işaret etti.

Wardhana, Türkiye'nin turizm başarılarını yakından takip ettiklerini, Endonezya'da yeni turizm destinasyonlarının belirlendiğini ve buralara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla uluslararası havalimanları açıldığını söyledi. Ayrıca şifa turizmi alanında Endonezya'nın deneyiminden hareketle işbirliği fırsatlarını geliştirmek istediklerini ve bu alanda yetişmiş kişilerin Türkiye'de istihdam edilebileceğini belirtti. Bakan, ülkesinin helal turizm alanında da zengin seçenekler sunduğunu ekledi.

Küçükcan: 75. yıl, altyapı ve ortak projeler

Büyükelçi Küçükcan, 2025'in ilk çeyreğinde diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlandığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ilki Cakarta, ikincisi Ankara olmak üzere iki kez bir araya geldiklerini anımsattı.

Küçükcan, Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı sonucu 15 anlaşma imzalandığını ve Türkiye'de çok güçlü bir turizm altyapısı bulunduğunu vurguladı. Ulaşım, konaklama, gastronomi ve nitelikli personel istihdamı alanlarında kaydedilen ilerlemelere değinen Küçükcan, 2024'te Türkiye'yi 62 milyon turistin ziyaret ettiğini ve bunun 61 milyarlık dolarlık bir gelir oluşturduğunu aktardı.

Küçükcan, 2024'te 200 bin Endonezya vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek bu sayının artırılmasında helal turizmin desteklenmesinin faydalı olacağını, İstanbul dışındaki Konya, Kayseri, Bursa ve Mardin gibi şehirlerin de Endonezyalı turistlerin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Ayrıca Türkiye'nin sağlık sistemi ve kurumlarının nitelikli hizmet sunduğunu belirten Küçükcan, Endonezyalıların hem özel hem kamu sağlık tesislerinden yararlanabileceğini ve sağlık turizmini destekleyecek ortak projelere açık olduklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve işbirliği adımları

Küçükcan, Türkiye'nin 2008'de başlattığı Yeşil Yıldız ve Kovid-19 döneminde uygulamaya koyduğu Güvenli Turizm Sertifika Programının sektöre olumlu yansıdığını; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesinin ise turizmde yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından fark yarattığını vurguladı. Küçükcan, benzer uygulamaların Endonezya turizmine de katkı sunacağını ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Görüşmede ele alınan somut başlıklar

Taraflar, karşılıklı yatırımların artırılması, Türk Hava Yolları'nın (THY) Cakarta uçuş sayısının iki katına çıkarılması talebi, turizm eğitimi veren kurumlar arasında değişim programlarının başlatılması, turizm fuarlarında karşılıklı onur konuğu olarak yer alınması ve 1993'te imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın genişletilip güncellenmesi gibi konuları görüştü.

Görüşme sonunda Büyükelçi Küçükcan, Endonezya'da kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadeleyle tanınan Endonezya Milli Kahramanı Raden Adjeng Kartini'nin halıya işlenmiş bir portresini Bakan Wardhana'ya takdim etti.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (solda), Endonezya Turizm Bakanı Widiyanti Putri Wardhana (sağda) ile tarihsel ilişkiler ve kültürel değerlerin turizm sektörüne katkılarını görüştü.