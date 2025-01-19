Türkiye, Ermenistan'ın Suçlu İadesi İçin İşbirliğini Takdir Etti

Türkiye, Ermenistan'ın organize suçla mücadeledeki işbirliğini değerli buluyor. İki suçlu Türkiye'ye iade edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:01
Türkiye, Ermenistan'ın Suçlu İadesi İçin İşbirliğini Takdir Etti

Türkiye ve Ermenistan'dan Önemli İşbirliği

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, organize suç faaliyetleri nedeniyle iki kişinin Türkiye'ye iade edilmesindeki işbirliğini takdirle karşıladığını duyurdu. Bakanlık, bu işbirliğinin özellikle Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) kırmızı bültenine yanıt olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamada, “Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır,” ifadelerine yer verildi.

Suçluların İadesi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Yılmaz’ın, 15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal düzeyde ve 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı kaydedildi. Yılmaz, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olarak biliniyor.

Ayrıca, Kaymak’ın 6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal düzeyde, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı aktarılmıştır. Her iki şahsın da organize suçun önlenmesinde önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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