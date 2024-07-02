Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,62 -0,09%
EURO
35,08 -0,06%
ALTIN
2.436,46 0,04%

Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik ilerleme! İkinci tur görüşmeler 2 Eylül'de Ankara'da

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik adımlar atıldı

Yayın Tarihi: 02.07.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:32
Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik ilerleme! İkinci tur görüşmeler 2 Eylül'de Ankara'da

ğTürkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşen önemli görüşmelerde, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik adımlar atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda taraflar, ortak çıkarları doğrultusunda ilerleme kaydetmeyi amaçladı.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Görüşmelerin sonunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile birlikte yapılan toplantılarda önemli ilerlemeler kaydedildi. İkinci tur görüşmelerin 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ İLİŞKİLERİ VE DİPLOMATİK ROLÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Etiyopya ve Somali ile köklü ilişkileri ve geniş kapsamlı işbirliğiyle bu tür diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini vurguladı. Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdü, taraflar arasında ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Görüşmeler sırasında Hakan Fidan'ın Etiyopya ve Somali mevkidaşlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Tarafların, farklılıkları ve hassasiyetleri açıkça dile getirerek karşılıklı anlayış ve uzlaşıyı hedeflediği belirtildi.

ORTAK ANKARA AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ortak Ankara Açıklaması"na göre, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleşen görüşmelerde taraflar, farklılıklarını samimi, dostça ve ileriye dönük bir şekilde ele alarak gelecek için perspektifler geliştirdi.

Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, ihtilafların barışçı yollarla çözülmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Türkiye'nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılığından dolayı teşekkürlerini ileten taraflar, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı.

İLGİLİ HABERLER

1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı

1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O bankada hesabı olana 6 ay ücretsiz fatura desteği! Tek yapmanız gereken bu işlem

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı