Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik ilerleme! İkinci tur görüşmeler 2 Eylül'de Ankara'da

ğTürkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşen önemli görüşmelerde, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında diplomatik adımlar atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda taraflar, ortak çıkarları doğrultusunda ilerleme kaydetmeyi amaçladı.



İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Görüşmelerin sonunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile birlikte yapılan toplantılarda önemli ilerlemeler kaydedildi. İkinci tur görüşmelerin 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ İLİŞKİLERİ VE DİPLOMATİK ROLÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Etiyopya ve Somali ile köklü ilişkileri ve geniş kapsamlı işbirliğiyle bu tür diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini vurguladı. Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdü, taraflar arasında ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Görüşmeler sırasında Hakan Fidan'ın Etiyopya ve Somali mevkidaşlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Tarafların, farklılıkları ve hassasiyetleri açıkça dile getirerek karşılıklı anlayış ve uzlaşıyı hedeflediği belirtildi.



ORTAK ANKARA AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ortak Ankara Açıklaması"na göre, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleşen görüşmelerde taraflar, farklılıklarını samimi, dostça ve ileriye dönük bir şekilde ele alarak gelecek için perspektifler geliştirdi.

Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, ihtilafların barışçı yollarla çözülmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Türkiye'nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılığından dolayı teşekkürlerini ileten taraflar, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı.

