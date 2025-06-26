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Türkiye, Filistin'e 102 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Türkiye, AFAD koordinasyonunda, Filistin'e 102 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 19:25
Türkiye, Filistin'e 102 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Türkiye'den Filistin'e Yardım Malzemesi Gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren Türkiye'den Filistin'e 102 ton yardım malzemesi ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Başkan Ali Hamza Pehlivan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Büyükelçilik Başkatibi Husam Sarhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetleri ve bu yardımların ulaştırılmasındaki zorluklar değerlendirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde, İsrail'in insani yardımları engelleyen uygulamaları nedeniyle büyük bir zulme maruz kalan Filistin halkı için, hava köprüsü, gemi seferleri ve yerelden temin yoluyla, AFAD koordinasyonunda insani yardım çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Toprak Mahsulleri Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 102 ton gıda, hijyen ürünleri, barınma malzemeleri, yakıt, giyim ve ilaç gibi yardımlar bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Filistin'in Ankara...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Büyükelçilik Başkatibi Husam Sarhan ile bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Filistin'in Ankara...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Büyükelçilik Başkatibi Husam Sarhan ile bir araya geldi.

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