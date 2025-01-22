Türkiye, Fitur 2025'te 50 Milyondan Fazla Turist ile Göz Dolduruyor

Türk Turizmi Fitur Fuarında Tanıtılıyor

Türkiye, geçen yıl 50 milyondan fazla yabancı turist ağırladı ve bu yıl Madrid'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'da tanıtım yapıyor. 35 seyahat acentası, otel ve diğer sektör şirketleriyle birlikte, 2025 yılına dair kültür ve turizm tanıtımına ağırlık veriliyor.

Fitur 2025'te Türkiye'nin Temsili

Geçtiğimiz yıl 45'incisi düzenlenen Fitur'a Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 156 ülke katılıyor. Fuara 250 bine yakın turizm sektörü temsilcisi iştirak ediyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizmde sürdürülebilir büyüme temasıyla, Türkiye'nin kültürel yönlerini, gastronomi değerlerini ve spor turizmi fırsatlarını tanıtmakta.

Artış Gösteren Ziyaretçi Sayıları

TGA'nın verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 7,09 artışla 50,04 milyona ulaştı. İspanyol turist sayısında da aynı dönemde yüzde 18,01 artış yaşandı ve 355 bin 149 İspanyol Türkiye'yi ziyaret etti.

İstanbul ve Antalya'nın Büyümesi

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul da 2024'te yüzde 34,40 büyüyerek beş kıtadan 200'den fazla ülkeden toplamda 17 milyondan fazla yabancı turisti ağırladı. Öte yandan, önemli bir tatil noktası olan Antalya'ya da yüzde 31,27 artışla 15,7 milyondan fazla turist geldiği bildirildi.

Fitur 2025'in Açılışı

Fitur'un açılışı bu yıl da İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia tarafından gerçekleştirildi. Bu yılki konuk ülke ise Brezilya olarak belirlendi.

Dünya Seyahati Rakamları

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişinin ülkeler arası seyahat edeceği tahmin ediliyor.