Türkiye Gençlik STK'leri Platformu 8. Gençlik Liderliği Eğitim Programı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'ndan Önemli Eğitim Programı

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), gençlerin liderlik ve organizasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "8. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" (GLEP) İstanbul'da başarıyla gerçekleştirildi. Program, gençliği nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Necmettin Bilal Erdoğan'dan Açıklamalar

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programın Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlendiğini ve Türkiye genelinden 70 ilden 250 öğrencinin katıldığını belirtti.

Erdoğan, GLEP’in 200 ile 300 arasında genç ile her dönem yapıldığını vurgulayarak, "Bu eğitimler sadece bir haftalık değil, 5-6 aylık bir süreci kapsıyor. Katılımcılar, aldıkları eğitimi kendi bölgelerine taşıyorlar," dedi.

Sivil Toplum ve Gençlik Liderliği Vurgusu

Etkinlikte konuşan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının insana değer katmanın adresi olduğunu ve katılımcı gençler için bu tür eğitimlerin önemine değindi. "Gamsız ve dertli insanların bir şeyler yapabilmesi için burada buluşmalıyız," şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Amacımız sadece ücret karşılığı değil, iyiliği yaymak ve insanlığa katkıda bulunmak olmalıdır," diyerek gençlere moral verdi.

Umre Seyahati ve Gençlere Destek

Erdoğan, TGSP'nin sonbaharda gerçekleştireceği umre seyahati için Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ederek, "Manevi bir deneyim yaşamak isteyen gençler bu programa katılacak," dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Destekleri

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin gelecekte liderlik rollerine hazırlanması için gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklediklerini bildirdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal ise bu eğitimlerin gençlerin liderlik özelliklerini geliştirmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Programda Yer Alan Önemli İsimler

Etkinliğe, GLEP Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu katıldı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP), gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarında liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.