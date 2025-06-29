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Türkiye Genelinde Sıcaklık Mevsim Normallerine Dönüş Yapıyor

Bu hafta yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:37
Türkiye Genelinde Sıcaklık Mevsim Normallerine Dönüş Yapıyor

Yurt Genelinde Hava Durumu Değişiyor

Türkiye'de hava sıcaklıkları, mevsim normallerine düşmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalık hava durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yağışlı Hava Beklentisi

Macit'in verdiği bilgilere göre, yarın itibarıyla yağışlar yurdun doğu kesimlerine yönelerek Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak. Bunun yanı sıra, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Rüzgar Uyarısı

Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Hakkari ve Şırnakta rüzgarın kuvvetli olacağına dikkat çeken Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mevsim Normallerine Dönüş

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişleri olacağını belirten Macit, Marmara'nın batısında ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağını vurguladı. Çarşambadan itibaren ise yağışların yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edeceği öngörülüyor. Diğer bölgeler için yağış beklentisi bulunmuyor.

Macit, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağını,, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerine ve bazı yerlerde altına düşeceğini bildirdi. Bu süreçte, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin olmadığı ifade edildi. Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece, İzmir'de ise 36-37 derece civarında seyredecek.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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