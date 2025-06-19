Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaş için müjdeli haber Türk Telekom'dan geldi! Yarın, 20 Haziran 2025 Cuma günü, Dünya Wi-Fi Günü'ne özel olarak, 81 ilde binlerce noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak. Bu kapsamda kesintisiz internet deneyiminin her yerde yaşanması planlanıyor.

Türk Telekom, Türkiye'nin geniş fiber altyapısını ve Wi-Fi alanındaki derin tecrübesini birleştirerek, vatandaşlara kesintisiz bir internet deneyimi sunacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi önemli kültürel merkezlerden, coşkulu stadyumlara, bilgi dolu kütüphanelere, günlük yaşamın vazgeçilmezi toplu taşıma araçlarına, hatta uçak içlerine ve tarihi müzelerimize kadar binlerce farklı lokasyonda bu ücretsiz hizmetten faydalanılabilecek. Bu sayede ülkenin her köşesinde internet bedava olacak.

Herkese Erişim Bedava Türk Telekom'un "herkes için erişilebilir iletişim" vizyonunun somut bir yansıması olan bu proje, dijital çağın imkanlarını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Şehir merkezlerinden en ücra köşelere kadar, 81 ilin tamamında sunulacak bu hizmet, özellikle internet erişiminde zorluk yaşayan bölgeler için oldukça faydalı olacak.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Geniş bir yelpazede çağın yenilikçi imkanlarını müşterilerimizle buluşturduğumuz ve proaktif biçimde güncellediğimiz dijital servislerimiz ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Bu vizyonla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ülkemizi uçtan uca fiber internetle donatıyor, 81 ilin her köşesinde müşterilerimize yüksek hızda erişim sunarak hayata bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.