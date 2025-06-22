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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Afyonkarahisar'da İstişare Toplantısı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da üyeleriyle önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 10:42
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Afyonkarahisar'da İstişare Toplantısı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Önemli Toplantı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantı, yaylabağı beldesindeki termal bir otelde gerçekleşti ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantının Amacı ve Hedefleri

Başkan Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin iki gün boyunca bir araya geldiği bu toplantının, derneğin gelecekteki faaliyetlerini belirlemek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Polatel, ayrıca, “Burada üyelerimizin önerilerini alıyoruz. Onların görüşleri ve yapıcı eleştirileri bizim için çok değerli.” dedi.

Gelecek İçin Eğitim Planları

Polatel, Türkiye'deki medya sivil toplum kuruluşunun dinamik yapısı ile yeni teknolojilere uyum sağladığını belirterek, Haberciler Akademisi kurmayı planladıklarını aktardı. “İletişim fakültelerinde okuyan gençlere sosyal medya içerik üreticisi olma konusunda eğitimler vermeyi hedefliyoruz,” diyen Polatel, dron kullanımı, cep telefonuyla çekim, kurgu ve yapay zekayla metin yazımı gibi konularda eğitimlerin olacağını belirtti.

ZoomFest Hazırlıkları

Polatel, uzun yıllardır düzenledikleri Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasının artık 'ZoomFest' adı altında bir organizasyona dönüşeceğinin müjdesini verdi. ZoomFest'in, iletişim fakültelerinde geçireceği bir hafta boyunca gençlere kendilerini tanıtabilecekleri bir platform sunacağını ifade etti. “Şu an tüm hazırlıklarımız sürüyor. Etkinlikte haberler stantlarda sergilenecek ve katılımcılar tecrübe aktarımında bulunacak,” dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı...

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yaylabağı beldesindeki termal bir otelde düzenlenen istişare toplantısına, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve üyeler katıldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı...

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yaylabağı beldesindeki termal bir otelde düzenlenen istişare toplantısına, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve üyeler katıldı.

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