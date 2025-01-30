Türkiye Hava Sahasından Her 14 Saniyede Bir Uçak Geçiyor

Türkiye Hava Sahasında İnanılmaz Artış

Türkiye hava sahasında geçen yıl 521 bin 724'ü transit üst geçiş olmak üzere toplam 2 milyon 290 bin 581 uçuş gerçekleşti. Bu da demektir ki, ülkemizden her 14 saniyede bir uçak geçiş yapmaktadır.

Yolcu Sayısında Rekor Artış

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir. Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma sağladığı ülke sayısı 81'den 175'e yükselirken, dış hatlarda 2002 yılında sadece 50 ülkede 60 nokta varken, bu sayı 132 ülkede 349 noktaya çıkarılmıştır.

Uçak Trafiği İstatistikleri

İç ve dış hatlarda 2002 yılında yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayısı, 2024 sonu itibarıyla 230.2 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. İç hat uçak trafiği 2024 sonu itibarıyla 902 bin 78, dış hat uçak trafiği ise 866 bin 779 olarak kaydedilmiştir.

Ticari Uçuşlar ve Yıldız Olma Hedefi

Ticari uçuşların sayısı bu dönemde 1 milyon 412 bin 238 olarak belirtilirken, iniş-kalkış yapan uçakların %62'sini bu uçuşlar oluşturmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu’ndan Yatırım Sözü

Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların kesişim noktası olduğunu ifade ederek, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024'te 58'e yükseleceğini belirtti. Ayrıca, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girdiklerini ve havacılık sektöründe uluslararası başarılar elde ettiklerini aktardı.

Bakan şöyle devam etti: "Son 22 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunun 'halkın yolu' haline gelmesine katkı sağladık. 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyar insan ve 51.2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz."

Uraloğlu, bu yıl da havacılık sektörüne yönelik yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, Türk sivil havacılığının küresel ölçekteki yükselişine katkıda bulunacaklarını bildirdi.