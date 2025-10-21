Türkiye ile Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı — Deniz, Enerji, Yatırım ve Gemi Adamları

Türkiye ile Kuveyt, resmi törende imzalanan 4 anlaşmayla deniz taşımacılığı, gemi adamları sertifikaları, enerji ve doğrudan yatırım alanlarında işbirliğini güçlendirdi.

Türkiye ile Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı

Resmi ziyaret kapsamında deniz, enerji, yatırım ve gemi adamları alanlarında mutabakatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah huzurunda, iki ülke arasında dört önemli anlaşma imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı ve Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde taraflar, ilişkileri pekiştirecek mutabakat zaptlarını resmileştirdi.

İmzalanan anlaşmalar ve imza makamları:

Deniz Taşımacılığı Anlaşması ile Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (ikincisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasında) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

Enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

Doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.

Taraflar, imzalanan bu mutabakat zaptlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve sektörel işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

