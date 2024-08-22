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Türkiye Innovation Week 2024: 10 Ekim'de Başlıyor

Türkiye Innovation Week 2024, 10-12 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:32
Türkiye Innovation Week 2024: 10 Ekim'de Başlıyor

Türkiye Innovation Week 2024 Yaklaşıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde, 10-12 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye Innovation Week 2024, bu yıl "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla dikkat çekecek.

İnovasyon Ekosistemi için Kritik Bir Buluşma

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, etkinliğin ülkenin inovasyon alanında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, “İnovasyonu yaşam biçimi haline getiriyoruz” açıklamasında bulundu. Gültepe, etkinliklerin sürdürülebilir başarı ve ekonomik kalkınma için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Hedeflerin Yükselmesi

TİM, 2028 yılına kadar 375 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyor. Gültepe, kilogram birim değerinin artırılması için yüksek teknoloji, AR-GE, inovasyon ve markalaşmanın önemine dikkat çekti.

İnovasyon için Bir Araya Geliyoruz

Türkiye Innovation Week, hem KOBİ’lerden büyük şirketlere kadar her kesimden paydaşları buluşturmayı hedefliyor. Gültepe, “Bu yıl programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştireceğiz.” diyerek tüm inovasyon tutkunlarını etkinliğe davet etti.

Çevrim İçi Kayıt Başladı

Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğunu belirten yetkililer, çevrim içi kayıtların www.turkiyeinnovationweek.com adresi üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Etkinlikte dünyaca ünlü konuşmacıların yanı sıra paneller, atölye çalışmaları ve interaktif deneyim alanları yer alacak.

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