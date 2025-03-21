Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Dostluk Hastanesini Yıkmasını Sert Bir Dille Lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin inşa ettiği Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:04
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Dostluk Hastanesini Yıkmasını Sert Bir Dille Lanetledi

Türkiye, İsrail tarafından Gazze'de inşa edilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin yıkılmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Hastanenin hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçası olduğu belirtildi. Bu bağlamda, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Ayrıca, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumlularının er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vereceği ifade edildi.

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