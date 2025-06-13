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Türkiye, İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını sert bir dille kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:57
Türkiye, İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

Türkiye, İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını Türkiye olarak en sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu oturumunda konuşan Büyükelçi Eler, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Bu saldırıların, bölge ve ötesinde nükleer güvenlik ve emniyet açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Bölgesel İstikrar İçin Kaygılar

Eler, İsrail'in bölgesel istikrar ve küresel barışı riske attığını belirterek, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin nükleer tesislerin hedef alınmaması gerektiğine dair sözlerine atıfta bulundu.

Büyükelçi, “Saldırıların İran'ın nükleer programı hakkında görüşmelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, İsrail hükümetinin diplomatik yollarla çözüme eğilimli olmadığını açıkça göstermektedir.” dedi.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısını en şiddetli şekilde kınayan Eler, bu tür saldırgan eylemlerinin derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti. Türkiye olarak Orta Doğu'da mehr kan dökülmesini istemediklerini belirten Eler, uluslararası toplumu savaşın yayılmasını önlemek için acil harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Büyükelçi Eler, Gazze'deki insani krize de dikkat çekerek, “Türkiye, Gazze'deki ağır insani durumdan büyük endişe duymakta ve acil uluslararası destek çağrısında bulunmaktadır.” dedi. Filistinlilerin gıda ve yardım arayışı sırasında öldürülmesi ve yaralanmalarına dair raporların dehşet verici olduğunu vurguladı.

Eler, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizerken, İsrail'in Filistin halkına karşı açlık ve kıtlık silahı kullanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getiren Eler, Filistin ve İsrail'in barış içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözümün tek uygulanabilir seçenek olduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası aktörlerin Filistin devletini tanıması ve Filistin'e BM'de tam üyelik statüsü verilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Türkiye'nin Orta Doğu'da Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge (NWFZ) oluşturulmasını önemli bir adım olarak gördüğünü dile getiren Eler, bunun bölgedeki kalıcı barış ve güvenlik çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da pazartesiden bu yana devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun bugünkü oturumunda konuşma yaptı.

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