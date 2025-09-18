Türkiye-Japonya demiryolu işbirliği ve günün öne çıkan haberleri (18 Eylül 2025)

ÖZEL HABER GÜNDEMİ — 18 Eylül 2025

1. Türkiye ile Japonya demir yolu alanında işbirliğine gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Japonya arasında demir yolu altyapısında yeni işbirliklerine gidildiğini açıkladı.

Zero Energy Nesnelerin İnterneti Series İzleme Sistemi demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeleri ve iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek.

Bakan Uraloğlu, sistemin mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2. AK Parti 18 ülkeden 18 partiyle işbirliği mutabakatı imzaladı

Dış İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba'nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 18 siyasi partiyle ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel ile küresel meselelerde ortak akıl oluşturmak amacıyla işbirliği mutabakatı imzalandı.

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, küresel çatışmalar, terör, iklim kaynaklı yeni meydan okumalar ve göç sorunları karşısında iktidar partilerinin, hükümetlerin ve parlamentoların ortak vicdan ve vizyonla hareket etmesi gerektiğini ifade etti. (Mümin Altaş/Ankara)

3. Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç'ten Gazze çağrısı

Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç, Gazze'de yaşananları sadece Gazze'ye yöneltilmiş bir tehdit olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi ve tüm dünyanın bu vahşeti durdurmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Zukorliç, anne kökeninin Filistin olduğunu vurgulayarak annesinin geçen yıl İstanbul'da vefat ettiğini ve Filistin halkının 7 Ekim'den bu yana yaşadığı acıların annesinin vefatında etkili olduğunu hissettiğini söyledi. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemine dikkat çekti. (Mümin Altaş/Ankara)

4. Avrupalı akademisyenler İsrail'le işbirliğini durdurma çağrısı yapıyor

Radboud Üniversitesi Nijmegen'de Etik ve Siyaset Felsefesi Doçenti Anya Topolski, Rusya konusunda hızlı adımlar atılırken İsrail konusunda hükümet müdahalesi olmadan üniversitelerin harekete geçmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Queens Üniversitesi Belfast'tan Prof. John Barry, akademik kurumların soykırım ve büyük ölçekli insan hakları ihlallerine suç ortağı olmak istemediğini belirterek İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin diğer kurumları da suç ortağı konumuna düşüreceğini ifade etti. (Selman Aksünger/Amsterdam)

5. Batılı uzmanlardan Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısı

İskoç siyasetçi ve avukat Tasmina Ahmed Sheikh tüm Müslümanlara ve Müslüman ülkelere Türkiye'nin çabalarına katılarak insanlığı kurtarma çağrısında bulundu.

İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar Başkanı Paula Gil Leyva ise siyasi liderlerden harekete geçmelerini, bu soykırımı durdurmalarını istediğini belirtti. (Bekir Aydoğan/Ankara)

6. Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa turnesinde 'Gazze'nin sesi' olacak

Farklı din ve mezheplerden üyeleriyle kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, 4-12 Kasım'da gerçekleştireceği Avrupa turnesinde Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekecek.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, her konserde Gazze'ye dikkat çekeceklerini söyledi. (Ali Küçük/Hatay)

7. Trafikte motosiklet gerçeği

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği verilerine göre Türkiye'deki motosikletlerin %64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor.

Dernek Başkanı Hayrettin Ertemel, sigorta primlerinde sübvansiyonlar ve taksitli ödeme imkanları gibi adımların sigortalılık oranını artırabilecek çözümler arasında olduğunu belirtti. (Kaan Ulu/İstanbul)

8. Yapay zeka destekli cankurtaran İHA'sı TEKNOFEST'te

Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen cankurtaran İHA 'YUNUS' boğulma vakalarında sesli uyarı verip can kurtarma torpidosu fırlatarak hayat kurtarıyor ve yüzde 90 doğruluk oranı ile rip akıntılarını tespit edebiliyor.

Smart Bee takımı üyesi Beyza Ceylan, İHA'nın 2 adede veya 50 kilograma kadar ulaşabilen can kurtarma torpidosunu fırlatabildiğini; Hamza Hasanoğulları gövdenin büyük kısmının karbon fiberden üretildiğini ve diğer parçaların üniversitenin laboratuvarında 3 boyutlu yazıcı ile yapıldığını söyledi. (Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

9. Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği F-Rone İHA'lar yangın koordinatlarını anlık tespit edecek

İstanbul Arel Üniversitesi MCT Sensor Merkutech Takım Kaptanı Yusuf Özdemir, F-Rone İHA'ların hangi bölgenin ne kadar sürede ne kadar tahribat yaşadığını saptayabileceğini ve yangın koordinatlarına anlık erişim sayesinde daha ciddi müdahaleler sağlayacağını belirtti. (Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

10. Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, gıdada tam bağımsız bir Türkiye hedefi için tarım teknolojilerinin çiftçiler tarafından kullanılması gerektiğini; savunma sanayisindeki gibi tarım teknolojilerinin de dünya çapında ivmelenip adını duyuracağına inandıklarını söyledi.

I-tech Robotik Yöneticisi Ferdi Alakuş, şirketlerinin 13 ülkeye robot sattığını ve bunların hayvancılıkta yem itme, buzağı besleme, gübre sıyırma gibi amaçlarla kullanıldığını; Cowealthy Kurucusu Melih Ertürk ise nesnelerin birbirleriyle haberleşerek makine öğrenmesi ile ortam verilerini değerlendirip hayvan ihtiyaçlarına göre çalıştığını aktardı. (Zeynep Duyar/İstanbul)

11. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı

Sektördeki firmaların aktif büyüklüğü bu dönemde 636,6 milyar lira seviyesine ulaştı. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

12. Moyamoya hastası Ömer Asaf operasyonlarla sağlığına kavuştu

Dünyada nadir görülen moyamoya hastalığına yakalanan 18 yaşındaki Ömer Asaf Kuzu, geçirdiği iki operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu ve bu sene üniversite sınavına hazırlanacağını, hedefinin mühendislik olduğunu söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Özgür Öcal, sağ ve sol taraf ameliyatlarının yapıldığını, nöbetlerde belirgin azalma olduğunu ve hastada şu anda herhangi bir problem bulunmadığını belirtti. Takiplerin süreceği ifade edildi. (Duygu Yener/Ankara)

13. Huzurevinde yaşlıların sağlığı klinik pilatesle destekleniyor

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Kaymaz, klinik pilates dersleriyle sakinlerin sosyalleşmesinin arttığını, yalnızlığın azaldığını ve yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Uzman fizyoterapist Aslı Şit, düzenli seanslara katılan sakinlerde omuz yırtıkları ve ağrı şikayetlerinin azaldığını, denge ve eklem şikayetlerinde düzelme olduğunu, lenf ödemlerinde azalma görüldüğünü aktardı. (Şaduman Türkay/İstanbul)

14. Kızılağaç Kanyonu'nda çevre bilinciyle çöp topladılar

Muş'ta farklı mesleklerden 25 doğasever, her hafta düzenledikleri doğa yürüyüşleri kapsamında ziyaret ettikleri yerlerde çöp toplayarak çevre duyarlılığı oluşturuyor.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, doğada vakit geçirmenin sadece keyif değil sorumluluk olduğunu, doğayı kirletmeden gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti. (İbrahim Yaldız/Muş)

