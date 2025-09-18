Türkiye-Japonya Demiryolu İşbirliği: Zero Energy IoT Türkiye'ye

Türkiye, Japon OKI'nin 'Zero Energy IoT Series İzleme Sistemi'ni Polatlı-Konya ve Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarında uygulamaya hazırlanıyor.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan Zero Energy Nesnelerin İnterneti (IoT) Series İzleme Sistemi'nin Türkiye'de de hayata geçirileceğini açıkladı.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Uraloğlu, TCDD'nin bakım ve yönetim süreçlerinde uluslararası standartlara uygun güçlü sistemler kullandığını belirterek, bu altyapıyı geliştirme amaçlı yenilikçi çözümler takip ettiklerini söyledi. Proje, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı destekli bir hibe kapsamında, Japonya kökenli OKI firması işbirliğiyle yürütülecek.

Uygulama, Polatlı-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirilecek. Sistem; demir yolu altyapısındaki olası yer değiştirmeleri ile iklim değişikliğinin tetiklediği sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek.

Uygulama takvimi ve izleme süreci

Uraloğlu, sistem montaj çalışmalarının ekim-kasım aylarında başlayacağını bildirdi. Sistem devreye alındıktan sonra 24 ay boyunca uzman ekiplerce izlenecek ve sahaya uyarlanacak.

Bu sürede elde edilen veriler, kalıcı entegrasyon için doğrudan kullanılacak. Proje kapsamında TCDD'nin mevcut bakım-onarım sistemleri ile OKI çözümleri karşılaştırılacak; çalışmalar TCDD mühendisleri ile Japon uzmanların ortak katkısıyla yürütülecek.

Elde edilen teknik bilgi ve deneyimler yerli çözümlere uyarlanarak kalıcı kazanımlar sağlanacak. Böylece altyapı geliştirilecek, bakım süreçlerinde verimlilik artacak, dijitalleşme hızlanacak ve uluslararası saha deneyimlerinden ek teknik kazanımlar elde edilecek.

Uraloğlu, proje ile TCDD'nin hızlı tren ve konvansiyonel hatlarda modern bakım-yönetim sistemlerini güçlendirmeye devam edeceğini, OKI işbirliğinin TCDD'nin uluslararası en iyi uygulamaları ülkeye kazandırma vizyonunun somut bir örneği olduğunu vurguladı.

