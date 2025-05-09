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Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması Paneli Düzenlendi

Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda Türkiye'nin uluslararası tezleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:10
Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması Paneli Düzenlendi

Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması" Paneli Gerçekleşti

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenen Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda, Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması adlı panel büyük ilgi gördü.

Panelde Öne Çıkan İfadeler

Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, Türkiye'nin uluslararası tezlerinin önemine dikkat çekti. Güner, Türkiye'nin uluslararası topluma yönelik stratejilerini, kamu diplomasisinin rolüyle bir araya getirerek tartışmalara yön verdi.

Bu sempozyum, katılımcılara Türkiye’nin etkili kamu diplomasisi araçlarını ve politikalarını derinlemesine anlama fırsatı sundu. Sempozyumun, kamu diplomasisi alanında önemli bir platform olmayı hedeflediği belirtildi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı'nda, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda, "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-1" başlıklı açılış paneli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, konuşma yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı'nda, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda, "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-1" başlıklı açılış paneli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, konuşma yaptı.

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