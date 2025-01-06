Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti

Türkiye Kamu-Sen'den Ek Zam ve Refah Payı Talepleri

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam beklentilerinin büyük ölçüde hayal olduğunu ifade etti. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyonu en düşük %21 olarak tahmin etmesine dikkat çekti.

Değerleme oranının %43,93 olarak yeniden belirlendiğini aktaran Kahveci, kamu alacaklarına %44 oranında zam yapıldığını vurguladı. Harcamaların yıllık %40 artırken, maaşlara yapılan zam oranının sadece %11,3 olduğunu hatırlattı.

Adil Vergilendirme ve Kalıcı Çözümler

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemelerin kalıcı olmasını istediklerini belirterek, gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesi gerektiğini savundu. Memurların gelir vergisi diliminin %15'te sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, tüm ödemelerin, özellikle ilave ek ödemenin emekli maaşına ekleneceğini, bu sayede emeklilerin yüzlerinin güleceğini ve evlerinin şenleneceğini ifade etti.

Açıklamanın ardından Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz" yazılı pankart astı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (fotoğrafta), beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (fotoğrafta), beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.