Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Uzun süredir gündemin bir parçası olmaya devam eden Türkiye Kart ile alakalı olarak gelişmeler takip ediliyor. Bilindiği üzere her ilde ulaşım için farklı kart kullanımı mevcut iken ülkenin her ilinde uygulamaya konulması adına çalışmaların devam ettiği Türki Kart ile alakalı gün gün yeni açıklamalar da yapılıyor. Ilk pilot illerde uygulamaya alınan ve sonrasında da kapsamının 18 ile daha yaygınlaştığı Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart kaç para gibi sorularının yanıtları merakla araştırılıyor.

Türkiye’de toplu taşıma hizmetlerinin standartlaştırılmasını hedefleyen Türkiye Kart projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu yeni kart uygulaması ile birlikte tek bir kart ile Türkiye’nin dört bir yanında seyahat etme imkanı sunulacağı biliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama kapsamında tekrardan gündeme çıkan TÜrkiye Kart, kapsamı genişliyor... İşte detaylar...

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, sadece toplu taşıma için değil, günlük yaşamın birçok alanında kullanılabilecek çok yönlü bir ödeme aracı olarak bilinen Türkiye Kart, otobüslerde, metrolarda, tramvaylarda kullanabileceği gibi, anlaşmalı iş yerlerinde alışveriş yapılabileceği de ifade edilmiş bulunuyor.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR

18 ile daha yaygınlaşacağı ifade edilen Türkiye Kart satış noktaları araştırması başlamış bulunuyor. Vatandaş Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart satış noktaları araştırmasını yapmış bulunuyor. Türkiye Kart, kolay erişim imkanı sunarak, tüm PTT şubelerinden ve PTT’nin işletmiş olduğu kiosklardan alınabileceği ifade edilirken, isimli Türkiye Kartının da devreye alınacağı ifade ediliyor. Bunun için Türkiye Kart web sitesi üzerinden başvuru yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor.

TÜRKİYE KART FİYATI

Türkiye Kart’ın fiyatları oldukça makul seviyelerde belirlenirken, . 'Şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye Kart’ları için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödeneceği ifade edilmiş bulunuyor.



