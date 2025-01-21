Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'dan Yangın Açıklaması: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kartalkaya'daki Yangın Felaketi Üzerine Açıklama

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında sporcularının da bulunduğunu duyurdu. Yangın sonucunda otelde 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı bilgisi gelirken, Oto, yaşanan olayı bir felaket olarak nitelendirdi.

Yaralılara Şifa, Hayatını Kaybedenlere Rahmet

Olay yerinde yaptığı açıklamada, bölgeye gelerek yaşanan trajediyi yerinde inceleyen Oto, yoğun bir acının içerisinde olduklarını belirtti. "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." diyen Oto, otelde kamp yapan sporcuların varlığına da dikkat çekti.

Bölgedeki Sporcular Hakkında Bilgi

Oto, "Antrenörlerin bir ikisine ulaştık, konuştuk. Ankara bölgesinden 3 çocuğumuzun rahmetli olduğunu duyduk. 30-40 sporcumuz varmış. Kendi imkanlarıyla, aileleriyle birlikte tatil amaçlı burada antrenman yapıyorlarmış. Bu durumdan ötürü bütün Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında sporcularının da bulunduğunu söyledi.