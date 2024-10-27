Türkiye, Kentsel Arama Kurtarma Tecrübelerini Moldova'ya Taşıdı

Türkiye ve Moldova Arasında İşbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) çerçevesinde Moldova'da arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim Programının Detayları

TİKA ile Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından verildi. 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen programda, Moldovalı uzmanlara arama ve kurtarma süreçleri, teknikleri, olay yeri yönetimi, ekip organizasyonu, enkaz kaldırma ve çekme operasyonları gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı dersler sunuldu. Eğitimin sonunda bir tatbikat da gerçekleştirildi.

Tören ve Sertifika Dağıtımı

Eğitim programının kapanışında bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Moldova İçişleri Bakanı Adrian Efros ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea katıldı. Eğitim programına katılan 30 Moldovalı arama kurtarma personeline sertifikaları verildi.

Önemli Mesajlar

Büyükelçi Sertel, eğitim programının önemine dair bir konuşma yaparak, "İki ülke kurumları arasında bu tür tecrübe paylaşımının önemi büyüktür. Gelecekte de bu tür projelerde işbirliği yapmaktan memnun olacağız," dedi. Ayrıca, Türkiye'de meydana gelen depremler sırasında Moldova'nın 55 kişilik arama kurtarma ekibinin Hatay’a gönderildiğini belirterek, Moldova hükümetine teşekkür etti.

İşbirliği ve Dayanışma Vurgusu

Moldova İçişleri Bakanı Efros, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne yönelik gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Türkiye ve Türk halkına başsağlığı diledi. Ülkeler arası işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı. Ayrıca, arama kurtarma personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması için Türkiye ile işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Oprea da Türkiye'ye eğitim programı için teşekkür ederek, "Bu program, derin bir tecrübe paylaşımı ve uzun vadeli işbirliği açısından önemli," şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da arama kurtarma eğitimi verdi. TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli tarafından sağlandı. Eğitim programının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Moldova İçişleri Bakanı Adrian Efros ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da arama kurtarma eğitimi verdi. TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli tarafından sağlandı. Eğitim programının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Moldova İçişleri Bakanı Adrian Efros ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea katıldı.