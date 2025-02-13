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Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Bişkek'te Buluştu

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Bişkek'te toplandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:06
Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Bişkek'te Buluştu

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kırgızistan Meclisi Basın Merkezi'nden alınan bilgilere göre; grubun Kırgızistan Meclisindeki Başkanı Alişer Kozuyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki dostluk grubu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına parlamentolar arası işbirliğinin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Kozuyev, iki ülke arasında sağlık alanında sağlanan mutabakatların hayata geçirilmesi ve ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilmesi için ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Beyazıt ise önceki mutabakatların uygulanmasının kritik önemine dikkat çekerek, ikili işbirliğini güçlendirecek konular üzerinde durdu. Toplantıya Kırgızistan milletvekilleri Ulugbek Ormonov, Suyunbek Omurzakov, Calolidin Nurbayev, Muradil Sıdıkov, Vinera Raimbaçayeva ve Azamat İsirailov da katıldı.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te...

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Kırgızistan Meclisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, grubun Kırgızistan Meclisindeki Başkanı Alişer Kozuyev (fotoğrafta), TBMM Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki dostluk grubu üyelerini kabul etti.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te...

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Kırgızistan Meclisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, grubun Kırgızistan Meclisindeki Başkanı Alişer Kozuyev (fotoğrafta), TBMM Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki dostluk grubu üyelerini kabul etti.

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