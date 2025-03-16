Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralananlar İçin Ambulans Uçak Gönderdi

Türkiye, Koçani'deki yangında yaralananlar için ambulans uçak gönderdi. Üsküp'e ulaşan uçakla üç yaralı İstanbul'a taşınıyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:47
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralananlar İçin Ambulans Uçak Gönderdi

Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralananlar İçin Ambulans Uçak Gönderdi

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde meydana gelen yangında yaralananları nakletmek üzere hazırladığı ilk ambulans uçağını Üsküp'e gönderdi. Sağlık Bakanlığı tarafından sevk edilen ambulans uçak, Uluslararası Üsküp Havalimanı'na iniş yaptı ve burada yaralılardan 3 kişiyi İstanbul'a nakletmek için hazırlandı.

Yangında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, yaptığı açıklamada yangında 59 kişinin hayatını kaybettiğini ve 155 kişinin yaralandığını belirtti. Kuzey Makedonya makamlarının Türkiye'ye acil durumları olan yaralıların gönderilmesi talebinde bulunduğunu ifade eden Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu konunun hızlıca sonuçlandırıldığını dile getirdi.

İkinci Ambulans Uçak Yolda

Ulusoy, Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, bir ikinci ambulans uçağın da yolda olduğunu ve bu uçakla 6 yaralının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakil planlandığını aktardı. "Bu, Kuzey Makedonya için çok büyük bir acı ve bizler de burada o acıyı aynı şekilde hissediyoruz" diyen Ulusoy, yaralılar arasında bir soydaşın da bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Makedonya ile Dayanışma

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Bütün imkanlarımızı buradaki dost ve kardeş Makedon halkı ve buradaki tüm topluluklardan kardeşlerimiz için seferber etmeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu. Koçani'deki yangın nedeniyle Kuzey Makedonya'da 7 gün milli yas ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında...

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralananları nakledeceği ilk ambulans uçak, Üsküp'e ulaştı. Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçak, yangında yaralanan 3 kişiyi İstanbul'a nakletmek için Uluslararası Üsküp Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında...

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralananları nakledeceği ilk ambulans uçak, Üsküp'e ulaştı. Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçak, yangında yaralanan 3 kişiyi İstanbul'a nakletmek için Uluslararası Üsküp Havalimanı'na iniş yaptı.

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