Türkiye Maarif Vakfı'ndan "Şiirler, Güller, Işıklar" Kitabı Tanıtımı

"Şiirler, Güller, Işıklar" Kitabının Tanıtımı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Zigetvar Kalesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin tanıtımı ve Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinin paylaşımı amacıyla hazırladığı "Şiirler, Güller, Işıklar" kitabını Macaristan'da tanıttı.

Tanıtım Programına Yoğun İlgi

Tanıtım programına TMV Başkanı Birol Akgün, Zigetvar Belediye Başkanı Vass Peter, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gibi önemli isimler katıldı.

Başkan Akgün'den Önemli Açıklamalar

TMV Başkanı Akgün, programda yaptığı konuşmada, "Türk-Macar ilişkilerinin eğitim ve kültürel boyutları güçlü bir geçmişe sahiptir. Tarihsel karşılaşmalar sadece savaş üretmez; halklar arasındaki etkileşim de zengin kültürel ürünler yaratır." sözleriyle bu ilişkilere dikkat çekti. Ayrıca, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de üç yıl önce bir okul açtık ve kültürel çalışmalara destek veriyoruz." diye ekledi.

Kitabın İçeriği ve Önemli Detaylar

"Şiirler, Güller, Işıklar" kitabı, Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndeki camları ve ışık yansımalarını konu alıyor. Macar akademisyenler tarafından kaleme alınan makaleyle camideki ışık mimarisi hakkında detaylı bilgi verilmekte. Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi" mahlasıyla yazdığı 10 şiir, Türkçe ve Macarca olarak okuyuculara sunuluyor.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı

Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan eser, "Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı" etkinlikleri kapsamında yayımlandı. Akgün, sunuş bölümünde, "Bu çalışmalar, Macar halkının Türk tarihi ve kültürü konusundaki merakını doğru bir şekilde yönlendirmelidir." ifadelerine yer verdi.