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Türkiye NATO Genel Sekreterliği’nde destek vereceği adayı açıkladı: Hollanda Başbakanı desteklenecek

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için desteklemiş olduğu adayı, örgütün diğer üyeleri ile paylaştı. Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye destek verecek.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:06
Türkiye NATO Genel Sekreterliği’nde destek vereceği adayı açıkladı: Hollanda Başbakanı desteklenecek

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin NATO Genel Sekreterliği için destekleyeceği isim oldu. Görüşmede, adaylık konusunda Hollanda Başbakanı Türkiye’den destek talep etmişti. Bugün (29 Nisan) Türkiye, Rutte’nin adaylığını desteklediklerini diğer NATO üyelerine bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrasında Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO’nun güney kanadında Türkiye’ye ihtiyaç olduğunu ve belirleyici bir rol oynadığını dile getirmişti. Rutte, “Türkiye, Gazze ve Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için çabalıyor ve bu noktada oldukça önemli bir role sahip” açıklaması yapmıştı.

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