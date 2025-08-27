DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Türkiye, Netanyahu'nun 1915 Açıklamasını Kınadı ve Reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 1915 açıklamasını 'tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan' bulup kınadı ve reddetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:31
Türkiye, Netanyahu'nun 1915 Açıklamasını Kınadı ve Reddetti

Türkiye, Netanyahu'nun 1915 Açıklamasını Kınadı ve Reddetti

Bakanlıktan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının 'geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik' bir girişim olduğu belirtildi. Metinde ayrıca, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen 'soykırımdaki' rolünden ötürü yargılanmakta olduğu ve kendisinin ile hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava