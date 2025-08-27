Türkiye, Netanyahu'nun 1915 Açıklamasını Kınadı ve Reddetti

Bakanlıktan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının 'geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik' bir girişim olduğu belirtildi. Metinde ayrıca, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen 'soykırımdaki' rolünden ötürü yargılanmakta olduğu ve kendisinin ile hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.