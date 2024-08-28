Türkiye'nin 2023 Vergi Rekortmenleri Belli Oldu

2023'ün Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Türkiye'de 2023 yılına ait vergi beyanları sonuçlandı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, en fazla vergi beyan eden mükelleflerin listesini paylaştı.

Birinci Sırada Selçuk Bayraktar

2023 geliri üzerinden en fazla vergi ödeyen isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2023 yılı içerisinde 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk ettirdi.

İkinci Sırada Haluk Bayraktar

İkinci sırayı ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı ve onun vergi miktarı 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira olarak belirlendi. Böylece, son üç yılın zirvesindeki isimler yine Baykar’ın yöneticileri oldu.

Öte yandan, Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar sürekli olarak en çok gelir vergisi ödeyen kişiler arasında yer aldı ve ödedikleri vergi miktarı yaklaşık 12 kat bir artış ile kaydedildi.

Baykar'ın Başarısı

Savunma ve havacılık alanında öne çıkan Baykar, geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştı ve bu rakamın %90'ı ihracat gelirlerinden geldi.

Diğer Mükellefler

Listede üçüncü sırada, Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkukuyla yer aldı. Beşinci sırada İpek Kıraç bulunurken, Mehmet Ömer Koç ise yedinci sırada yer aldı.

Kurumlar Vergisi Rekortmenleri

Kurumlar vergisi beyan listesinde birincilik Ziraat Bankasına ait ve vergi tahakkuku 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira olarak belirlendi. Garanti Bankası ve Akbank sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

(Sürecek)