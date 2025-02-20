Türkiye'nin 2024-2030 Coğrafi Bilgi Stratejisi Belirlendi

Türkiye'nin Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Yeni Yol Haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin coğrafi bilgi sistemleri alanında hedeflerini ve yol haritasını belirledi.

Hedefler ve Eylemler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planda, 5 amaç, 26 hedef ve bu hedeflere bağlı 101 eylem yer aldı. Bu çerçevede doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimi için yöntemler belirlendi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu

Eylem planının ilk adımı olarak, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara açıldı. Bu platform, kullanıcıların bulundukları bölgeyle ilgili coğrafi bilgilere anında erişmesini sağlıyor.

Mevcut durumda 14 bin kullanıcıya sahip olan platform, e-Devlet entegrasyonuyla 66 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. İçerisinde 630 coğrafi katman barındıran platform, geniş arama yelpazesi sunacak.

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Veriler

Plan, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan coğrafi verilerin etkin kullanımını sağlamak amacıyla kritik verilerin paylaşımını teşvik ediyor. Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri için arşiv altyapısının kurulması da öngörülüyor.

İşbirliği ve Eğitim

Bakanlık, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliklerini destekleyecek ve coğrafi bilgi sistemleri için yeni teknolojiler geliştirilecektir. Ayrıca, kamu personelinin CBS bilgi düzeyinin artırılması için eğitim çalışmaları yapılacak.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu eylem planı ile özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak," dedi.

Bu çabalar, Türkiye'nin milli ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, coğrafi veri altyapısından faydalanmak isteyen tüm sektörlere kaliteli, güncel ve dinamik coğrafi bilgi sunmayı amaçlıyor.