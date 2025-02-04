Türkiye'nin 2025 Hedefleri: 5G İhalesi ve Ekonomide Değişim

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan Ekonomi Açıklamaları

Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na katılarak yurt içi talep ve cari işlemler açığı hakkında bilgi verdi. Çakar, "Uygulanan program sayesinde iç talep kontrol altına alındı, cari işlemler açığı ciddi anlamda düştü. Emtia ve enerji fiyatları Türkiye'nin lehine gelişti" dedi. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını da belirtti.

Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yılı Anması

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçti. AA'nın hazırladığı haberlere göre, depremzede esnaf ve sanatkarların 41,5 milyar liralık kredi kullandığı bildirildi. Ayrıca, Hatay'da derslik sayısının yatırımlarla deprem öncesinden 2 bin fazla olacağı ifade edildi.

Yeni Yatırımlar ve Melek Yatırımcı Desteği

Başlangıç aşamasındaki girişimlere 45,4 milyon lira melek yatırımcı desteği sağlandığı bildirildi. 2013 yılından bu yana 237 melek yatırımcı, Türkiye'de 81 girişime yatırım yaptı.

Merkez Bankası ve Para Politikaları

Merkez bankalarının 2025 hedeflerinin belirlendiği süreçte, Fed pas geçerken, ECB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. BoJ ise faiz oranını %0,5 seviyesine yükseltti.

EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Devrim Yaratıyor