Türkiye'nin 2025 Hedefleri: 5G İhalesi ve Ekonomide Değişim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Hedefimiz 2025'in ilk yarısında 5G ihalesini yapmak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği açıklamada, 5G teknolojisine geçişin hedeflendiğini duyurdu. Uraloğlu, "3 GSM operatörü ile ekipman tedarikçileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içerisinde ihalesini gerçekleştirip, 2026 yılında 5G'yi yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi. Ayrıca, yerli üretim için öncelik verileceğini ifade ederek, "İhalemizde mümkün olduğunca yerli ve milli donanımları sürece dahil edeceğiz" Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na katılarak yurt içi talep ve cari işlemler açığı hakkında bilgi verdi. Çakar, "Uygulanan program sayesinde iç talep kontrol altına alındı, cari işlemler açığı ciddi anlamda düştü. Emtia ve enerji fiyatları Türkiye'nin lehine gelişti" dedi. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını da belirtti. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçti. AA'nın hazırladığı haberlere göre, depremzede esnaf ve sanatkarların 41,5 milyar liralık kredi kullandığı bildirildi. Ayrıca, Hatay'da derslik sayısının yatırımlarla deprem öncesinden 2 bin fazla olacağı ifade edildi. Başlangıç aşamasındaki girişimlere 45,4 milyon lira melek yatırımcı desteği sağlandığı bildirildi. 2013 yılından bu yana 237 melek yatırımcı, Türkiye'de 81 girişime yatırım yaptı. Merkez bankalarının 2025 hedeflerinin belirlendiği süreçte, Fed pas geçerken, ECB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. BoJ ise faiz oranını %0,5 seviyesine yükseltti. EPİAŞ tarafından hayata geçirilecek yeni dijital platform, enerji tedarik süreçlerini kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, "Bu platform, tüketicilere daha bilinçli seçimler yapma fırsatı sunacak" İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtığı gibi, 17 kütüphane ve arşivin yok olduğu kaydedildi. Suriye'deki terör saldırılarında ise, kadınlar ve çocukların da olduğu 29 sivil hayatını kaybetti. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'deki dezenflasyon sürecine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Enflasyonun bu yıl sonu itibarıyla %23, 2026 yılının sonuna kadar %18 seviyesine düşmesini bekliyor. İlayda Güner, Kocaeli'de oynanacak maçta destek beklediklerini dile getirerek, İzmit halkının enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti. İstanbul'da bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne hediye edilen masa saati, 175 yıl boyunca eğitim yolculuğuna tanıklık etti. Okul Müdürü Gökhan Karataş, eserin bakımının yapılacağını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan Ekonomi Açıklamaları
Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yılı Anması
Yeni Yatırımlar ve Melek Yatırımcı Desteği
Merkez Bankası ve Para Politikaları
EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Devrim Yaratıyor
Gazze ve Suriye'deki Durum
Dünya Ekonomisinin Nabzı: Türkiye
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçında Destek Çağrısı Yapıyor
Sultan Abdülmecid'in Masa Saati Gelecek Nesillere Aktarılacak
Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na katılarak yurt içi talep ve cari işlemler açığı hakkında bilgi verdi. Çakar, "Uygulanan program sayesinde iç talep kontrol altına alındı, cari işlemler açığı ciddi anlamda düştü. Emtia ve enerji fiyatları Türkiye'nin lehine gelişti" dedi. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını da belirtti.
6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçti. AA'nın hazırladığı haberlere göre, depremzede esnaf ve sanatkarların 41,5 milyar liralık kredi kullandığı bildirildi. Ayrıca, Hatay'da derslik sayısının yatırımlarla deprem öncesinden 2 bin fazla olacağı ifade edildi.
Başlangıç aşamasındaki girişimlere 45,4 milyon lira melek yatırımcı desteği sağlandığı bildirildi. 2013 yılından bu yana 237 melek yatırımcı, Türkiye'de 81 girişime yatırım yaptı.
Merkez bankalarının 2025 hedeflerinin belirlendiği süreçte, Fed pas geçerken, ECB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. BoJ ise faiz oranını %0,5 seviyesine yükseltti.
EPİAŞ tarafından hayata geçirilecek yeni dijital platform, enerji tedarik süreçlerini kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, "Bu platform, tüketicilere daha bilinçli seçimler yapma fırsatı sunacak" İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtığı gibi, 17 kütüphane ve arşivin yok olduğu kaydedildi. Suriye'deki terör saldırılarında ise, kadınlar ve çocukların da olduğu 29 sivil hayatını kaybetti. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'deki dezenflasyon sürecine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Enflasyonun bu yıl sonu itibarıyla %23, 2026 yılının sonuna kadar %18 seviyesine düşmesini bekliyor. İlayda Güner, Kocaeli'de oynanacak maçta destek beklediklerini dile getirerek, İzmit halkının enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti. İstanbul'da bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne hediye edilen masa saati, 175 yıl boyunca eğitim yolculuğuna tanıklık etti. Okul Müdürü Gökhan Karataş, eserin bakımının yapılacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtığı gibi, 17 kütüphane ve arşivin yok olduğu kaydedildi. Suriye'deki terör saldırılarında ise, kadınlar ve çocukların da olduğu 29 sivil hayatını kaybetti.
Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'deki dezenflasyon sürecine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Enflasyonun bu yıl sonu itibarıyla %23, 2026 yılının sonuna kadar %18 seviyesine düşmesini bekliyor.
İlayda Güner, Kocaeli'de oynanacak maçta destek beklediklerini dile getirerek, İzmit halkının enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.
İstanbul'da bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne hediye edilen masa saati, 175 yıl boyunca eğitim yolculuğuna tanıklık etti. Okul Müdürü Gökhan Karataş, eserin bakımının yapılacağını açıkladı.