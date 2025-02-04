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Türkiye'nin 2025 Hedefleri: 5G İhalesi ve Ekonomide Değişim

Ulaştırma Bakanı 5G ihalesi için 2025 hedefleri koyarken, bankacılık sektöründe umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:46
Türkiye'nin 2025 Hedefleri: 5G İhalesi ve Ekonomide Değişim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Hedefimiz 2025'in ilk yarısında 5G ihalesini yapmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği açıklamada, 5G teknolojisine geçişin hedeflendiğini duyurdu. Uraloğlu, "3 GSM operatörü ile ekipman tedarikçileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içerisinde ihalesini gerçekleştirip, 2026 yılında 5G'yi yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi. Ayrıca, yerli üretim için öncelik verileceğini ifade ederek, "İhalemizde mümkün olduğunca yerli ve milli donanımları sürece dahil edeceğiz"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan Ekonomi Açıklamaları

Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na katılarak yurt içi talep ve cari işlemler açığı hakkında bilgi verdi. Çakar, "Uygulanan program sayesinde iç talep kontrol altına alındı, cari işlemler açığı ciddi anlamda düştü. Emtia ve enerji fiyatları Türkiye'nin lehine gelişti" dedi. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını da belirtti.

Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yılı Anması

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçti. AA'nın hazırladığı haberlere göre, depremzede esnaf ve sanatkarların 41,5 milyar liralık kredi kullandığı bildirildi. Ayrıca, Hatay'da derslik sayısının yatırımlarla deprem öncesinden 2 bin fazla olacağı ifade edildi.

Yeni Yatırımlar ve Melek Yatırımcı Desteği

Başlangıç aşamasındaki girişimlere 45,4 milyon lira melek yatırımcı desteği sağlandığı bildirildi. 2013 yılından bu yana 237 melek yatırımcı, Türkiye'de 81 girişime yatırım yaptı.

Merkez Bankası ve Para Politikaları

Merkez bankalarının 2025 hedeflerinin belirlendiği süreçte, Fed pas geçerken, ECB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. BoJ ise faiz oranını %0,5 seviyesine yükseltti.

EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Devrim Yaratıyor

EPİAŞ tarafından hayata geçirilecek yeni dijital platform, enerji tedarik süreçlerini kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, "Bu platform, tüketicilere daha bilinçli seçimler yapma fırsatı sunacak"

Gazze ve Suriye'deki Durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtığı gibi, 17 kütüphane ve arşivin yok olduğu kaydedildi. Suriye'deki terör saldırılarında ise, kadınlar ve çocukların da olduğu 29 sivil hayatını kaybetti.

Dünya Ekonomisinin Nabzı: Türkiye

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'deki dezenflasyon sürecine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Enflasyonun bu yıl sonu itibarıyla %23, 2026 yılının sonuna kadar %18 seviyesine düşmesini bekliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçında Destek Çağrısı Yapıyor

İlayda Güner, Kocaeli'de oynanacak maçta destek beklediklerini dile getirerek, İzmit halkının enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Sultan Abdülmecid'in Masa Saati Gelecek Nesillere Aktarılacak

İstanbul'da bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne hediye edilen masa saati, 175 yıl boyunca eğitim yolculuğuna tanıklık etti. Okul Müdürü Gökhan Karataş, eserin bakımının yapılacağını açıkladı.

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