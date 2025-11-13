Türkiye’nin Afrika Vizyonu SUBÜ’de: Güney Afrika Hedefi 5 Milyar Dolar

Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç, SUBÜ'de Türkiye–Güney Afrika ilişkilerini ve 5 milyar dolar ticaret hedefine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:54
Türkiye’nin Afrika Vizyonu SUBÜ’de masaya yatırıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 107’nci etkinliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç "Afrika Boyutuyla Türk Dış Politikası: Güney Afrika Örneği" başlıklı söyleşiyle konuştu. Moderatörlüğünü İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek üstlendi.

Söyleşide neler konuşuldu?

Etkinlikte Türkiye’nin Afrika kıtasındaki diplomatik varlığı, ekonomik ilişkileri, kültürel etkileşimleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile iş birliği alanları ele alındı. Söyleşide, karşılıklı ortaklıkların güçlendirilmesi ve yerel firmalarla ortak yatırımların desteklenmesi hedefleri vurgulandı.

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki varlığı

Büyükelçi Yıldırımgeç, Türkiye’nin Afrika’daki etkinliğinin son 20 yılda ciddi bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. "İlk büyükelçiliklerimiz 1960’lı yıllarda bağımsızlığını kazanan ülkelerde kuruldu ama uzun süre sayı artmadı. 1998’de hazırlanan Afrika Açılım Eylem Planı ve 2005’in Afrika Yılı ilan edilmesiyle ilişkilerimiz çok boyutlu bir ivme kazandı" dedi.

Yıldırımgeç, güncel veriler olarak kıta genelinde 44 büyükelçiliğimiz bulunduğunu, Türkiye-Afrika iş konseylerinin sayısının 41 olduğunu ve ticaret hacminin yaklaşık 37 milyar dolar civarında seyrettiğini aktardı. Güney Afrika ile ilişkilerin Apartheid sonrası dönemde başladığını, büyükelçiliklerin 1993 ve 1994 yıllarında açıldığını söyledi. Diplomasinin güçlendiği bir adım olarak 2020 yılında Başkonsolosluk ile temsilin kuvvetlendirildiğini anımsattı.

Aynı zamanda, bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile’nin katılımıyla gerçekleştirilen "İki Uluslu Komisyon"un ilk toplantısına değinen Yıldırımgeç, "Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak ve yerel firmalarla ortak yatırımları desteklemek" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyeler

Gençlere geniş bir perspektifle dünyaya bakmalarını öneren Yıldırımgeç, "Dünyaya Güney’den bakmak zenginleştirici bir deneyim. 360 derece dış politika perspektifini tamamlıyor" diye konuştu. Öğrencilerin sadece klasik coğrafyalara değil, Güney Afrika gibi hızla gelişen bölgelere de ilgi göstermesini önemsediklerini vurguladı.

Yıldırımgeç, kaynak bolluğunun klasik coğrafyalara olan ilgiyi beslediğini belirterek, Cumhurbaşkanımızın ifadesine atıfla ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ dedi ve dünyanın farklı kıtalarında hızlı ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bilgi ve belge çalışmalarında gençlere destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

‘AFRİKA BOYUTUYLA TÜRK DIŞ POLİTİKASI: GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ’ KONULU SÖYLEŞİYLE SUBÜ KONUŞMALARI’NIN...

