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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Musul'u Ziyaret Etti

Büyükelçi Anıl Bora İnan, Musul'daki tarihi camileri ziyaret ederek, Türk yatırımlarının artmasını ve ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 20:31
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Musul'u Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Musul'u Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın tarihi şehri Musul'u ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, DEAŞ terör örgütü tarafından tahrip edilen ve son beş yılda restore edilen Hıdır Camisi ile Nuri Camisi gibi önemli yapıları gezdi.

Büyükelçi İnan, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve yerel yetkililerle temaslarda bulundu. Ziyareti hakkında açıklamada bulunan İnan, Musul'a gerçekleştirdiği bu üçüncü ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Musul ile Bağdat Arasındaki İlişkiler

Büyükelçi, iki önemli şehir Bağdat ve Musul arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla sık sık Musul'a gelmeye çalıştıklarını belirtti. İnan, bu ziyaretinde de Musul'un kalkınmasına katkıda bulunacak yöntemleri yerel yetkililere hatırlattı.

İnan, tarihi camilerin tekrar cemaatle buluşmasının mutluluk verici olduğunu ve bu yapıların ortak mirasın güzel eserleri olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Musul Havalimanı

Uluslararası Musul Havalimanı'nın açılışına da değinen İnan, restorasyonu iki Türk firması olan TAV ve 77 İnşaat tarafından gerçekleştirilen havalimanının Irak makamlarına teslim edilmesinin bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

İnan, havaalanının bir an önce uçuşlara açılmasını temenni etti ve bu sürece prestijli Türk firmalarının talip olacağını aktardı.

Yeni Yatırımlar ve İlişkiler

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Uluslararası Musul Havalimanı açılışını tarihi bir gün olarak nitelendirerek, bunun Musul için güzel bir başlangıç olmasını diledi.

Başkonsolos Varlı, yeni Türk yatırımlarının artması ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi temennisinde bulundu. Ayrıca, bu havalimanının Musul'un dünyaya açılan kapısı olması gerektiğini belirtti.

Musul, tarihi, kültürü ve Türkiye ile olan ilişkileriyle dikkat çeken bir şehir olarak, gelecekteki işbirlikleri için umut vadediyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak'ın Musul kentini ziyaret...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak'ın Musul kentini ziyaret etti. Büyükelçi İnan, Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği ve son 5 yılda restorasyonları tamamlanan tarihi Hıdır Camisi ile Nuri Camisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak'ın Musul kentini ziyaret...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak'ın Musul kentini ziyaret etti. Büyükelçi İnan, Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği ve son 5 yılda restorasyonları tamamlanan tarihi Hıdır Camisi ile Nuri Camisi'ni ziyaret etti.

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