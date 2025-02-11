Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, TD-IHK'yı Ziyaret Etti

Türkiye'nin yeni atanan Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Berlin'deki ofisini ziyaret etti. Bu önemli buluşmada, oda üyeleriyle bir araya gelerek ticaret ve ekonomik işbirliği üzerine görüşmelerde bulundu.

Ticaret Hacmi 55 Milyar Avro

Büyükelçi Turan, yaptığı konuşmada Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 55 milyar avro olduğunu belirtti. “Bu olağanüstü ticari başarı, bugün iki ülkenin de refahına ve ekonomik büyüklüğüne büyük katkı sunmaktadır” dedi.

Türklerin Ekonomik Başarısı

1961 yılından bu yana Almanya’da yaşayan Türklerin başarılarına değinen Turan, “Almanya'da yarattıkları ekonomik canlılık ve kurdukları büyük sermayeli şirketlerin yanı sıra, birçok sektörde kendine sağlam bir yer edinen gençlerimiz ve tecrübeli vatandaşlarımız gurur kaynağımızdır.” ifadesini kullandı.

Birlikte Başarma Vurgusu

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya'da başarılı olmayı başaran Türkleri kutlayan Turan, “Kapsamlı bir ekonomik işbirliğinin daha da ileri taşınabilmesi için özel sektörün kendi içindeki birliği hayati öneme sahiptir. Şirketlerin ve iş insanlarının bir araya gelerek, ortak çalışmalar yürütmeleri; istihdam, eğitim ve yatırım gibi alanlarda ortak projeler ortaya koyması gereklidir. Bireylerin elde edemeyeceği başarılara ancak birlik olarak ulaşabiliriz.” dedi.

Ziyaret sırasında, TD-IHK Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Kaya ve Süreyya İnal da odanın faaliyetleri hakkında Büyükelçi Turan'a bilgi verdi.

Türkiye'nin yeni atanan Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan (sağda), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Berlin'deki ofisini (TD-IHK) ziyaret ederek oda üyeleriyle bir araya geldi. Turan, burada konuşma yaptı.

Türkiye'nin yeni atanan Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan (sağda), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Berlin'deki ofisini (TD-IHK) ziyaret ederek oda üyeleriyle bir araya geldi. Turan, burada konuşma yaptı.